В Петербурге электрички будут ходить чаще в эти выходные

Как сообщает 24 июня пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, одна пара электричек встанет на маршрут № 7917 «Финляндский вокзал – Выборг» в 11:53 утра и в 18:35 поезд № 7920 отправится из Выборга в Санкт‑Петербург.

Еще две пары электричек выйдут на усиление маршрута до Васкелово и обратно. Уехать из города на них можно в 10:50 и в 13:32 с Финляндского вокзала. Обратно поезда отправятся в 12:51 и в 18:33.

В составы поездов №№ 6787/6792 направлением «Санкт‑Петербург Финляндский – Советский» через Приморск добавят 2 дополнительных вагона.

Также назначаются дополнительные поезда в сторону Зеленогорска и Белоострова:

Две пары поездов 26 июня и одна пара поездов 27 июня по маршруту «Санкт‑Петербург Финляндский – Зеленогорск».

Две пары поездов 26, 27 июня по маршруту «Санкт‑Петербург Финляндский – Белоостров» через Сестрорецк.

Одна пара поездов 26, 27 июня по маршруту «Белоостров – Санкт‑Петербург Финляндский» через Парголово.

В пресс-службе отмечают, что при сохранении высокой плотности пассажиропотока и исходя из погодных условий, назначения будут продолжены по выходным дням в июле.