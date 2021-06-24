В Петербурге электрички будут ходить чаще в эти выходные

Комитет по транспорту Петербурга и АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» договорились об увеличении количества электричек. На 26 и 27 июня запустят дополнительные пригородные поезда на Выборгском и Приозерском направлениях.
-
Фото: Shutterstock.com
Как сообщает 24 июня пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, одна пара электричек встанет на маршрут № 7917 «Финляндский вокзал – Выборг» в 11:53 утра и в 18:35 поезд № 7920 отправится из Выборга в Санкт‑Петербург.
Еще две пары электричек выйдут на усиление маршрута до Васкелово и обратно. Уехать из города на них можно в 10:50 и в 13:32 с Финляндского вокзала. Обратно поезда отправятся в 12:51 и в 18:33.
В составы поездов №№ 6787/6792 направлением «Санкт‑Петербург Финляндский – Советский» через Приморск добавят 2 дополнительных вагона.
Также назначаются дополнительные поезда в сторону Зеленогорска и Белоострова:
- Две пары поездов 26 июня и одна пара поездов 27 июня по маршруту «Санкт‑Петербург Финляндский – Зеленогорск».
- Две пары поездов 26, 27 июня по маршруту «Санкт‑Петербург Финляндский – Белоостров» через Сестрорецк.
- Одна пара поездов 26, 27 июня по маршруту «Белоостров – Санкт‑Петербург Финляндский» через Парголово.
В пресс-службе отмечают, что при сохранении высокой плотности пассажиропотока и исходя из погодных условий, назначения будут продолжены по выходным дням в июле.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.