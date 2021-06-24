PepsiCo продала завод в Петербурге

«Закрыта сделка по продаже имущественного комплекса PepsiCo в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Был реализован комплекс зданий площадью около 10 тыс. кв. м и земельный участок», — сообщает Интерфакс-Недвижимость со ссылкой на источник информации.

Они уточнили, что среди проданных активов — здание бывшего сокового завода «Троя-Ультра», который ранее входил в холдинг «Лебедянский». В 2009 году производство на «Троя-Ультра» было остановлено.

Сумма сделки не раскрывается, но в PepsiCo Russia сообщили, что компании удалось получить «предложение, которое значительно превысило цену экспонирования». Основное производство PepsiCo в Петербурге сосредоточено в промзоне «Парнас».

«Приобретение производственно-складского комплекса PepsiCo вместе с его большими мощностями позволит нам укрепить лидерство компании на кондитерском рынке Северо-Запада», – говорит Андрей Теребин, генеральный директор АО «Карат Плюс».

В сообщении отмечается, что сделка уникальна. «Подобных предложений в Петербурге практически нет, и объект сразу вызвал большой интерес среди потенциальных покупателей», — комментирует Виктор Афанасенко, региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Colliers.

PepsiCo — один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков. Среди наиболее популярных брендов — Pepsi, Lay’s, «Домик в деревне», «Агуша» и «Фруктовый сад». В 2020 году выручка компании составила более $70 млрд, сообщает Интерфакс-Недвижимость.

АО «Карат Плюс» входит в число крупнейших производителей кондитерского рынка Северо-Западного региона. Основной вид продукции — кремовые торты.