Прогноз обнадеживает. Жара спадает

В четверг, 24 июня, на погоду будет оказывать влияние холодный атмосферный фронт, скользящий у западных границ региона. Днём термометры покажут +27…+29°, по области ожидается +26…+31°, на востоке до +35°. Во второй половине дня холодный атмосферный фронт станет причиной локальных и кратковременных дождей и гроз, что будет ограничивать дневной прогрев, сообщают синоптики центра «Фобос».

Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Напомним, что вчера в Петербурге был зафиксирован абсолютный температурный максимум июня.