Парку Авиаторов требуется помощь. Депутаты просят денег у Беглова

Петербургский парламент обратился к правительству города с просьбой провести уборку в парке Авиаторов в Московском районе. Запрос поддержали все депутаты ЗакСа.
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Фото: Shutterstock.com
В 2012 территория парка была передана предпринимателям для развития. Парк Авиаторов должен был стать «городом-садом», однако в 2021 году договор был расторгнут. При этом бюджет города на момент расторжения документы был сформирован и уборка парка не была включена в перечень.
По словам автора запроса, депутата Алексея Макарова, в парке скапливается мусор, нарушается общественный порядок, в том числе нормы противопожарной безопасности, в вечернее время возникает угроза безопасности граждан.
Коллегу поддержал депутат Михаил Амосов (фракция «Яблоко»), недавно он побывал в парке Авиаторов и был удивлён его плачевным состоянием, сообщает «Regnum».
В правительстве пообещали подать заявку на выделение дополнительного финансирования на содержание парка, но на текущий момент деньги не выделены. Депутаты обратились в адрес губернатора Александра Беглова с просьбой обратить внимание на ситуацию, прояснить, как будет решаться проблема. Также задан вопрос по поводу охраны общественного порядка в парке.
Ранее мы писали о том, что парк Авиаторов в Московском районе должны были начать благоустраивать в 2020 году.
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