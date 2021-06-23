Парку Авиаторов требуется помощь. Депутаты просят денег у Беглова

В 2012 территория парка была передана предпринимателям для развития. Парк Авиаторов должен был стать «городом-садом», однако в 2021 году договор был расторгнут. При этом бюджет города на момент расторжения документы был сформирован и уборка парка не была включена в перечень.

По словам автора запроса, депутата Алексея Макарова, в парке скапливается мусор, нарушается общественный порядок, в том числе нормы противопожарной безопасности, в вечернее время возникает угроза безопасности граждан.

Коллегу поддержал депутат Михаил Амосов (фракция «Яблоко»), недавно он побывал в парке Авиаторов и был удивлён его плачевным состоянием, сообщает «Regnum».

В правительстве пообещали подать заявку на выделение дополнительного финансирования на содержание парка, но на текущий момент деньги не выделены. Депутаты обратились в адрес губернатора Александра Беглова с просьбой обратить внимание на ситуацию, прояснить, как будет решаться проблема. Также задан вопрос по поводу охраны общественного порядка в парке.

Ранее мы писали о том, что парк Авиаторов в Московском районе должны были начать благоустраивать в 2020 году.