Под Петербургом сгорели три дома

Как сообщили в ГУ МЧС Ленинградской области, сигнал из СНТ «Надежда» поступил на пульт дежурного в 23 июня в 2:22. Пять расчётов выехали на место, по четыре человека каждый. Огонь охватил три частных дома площадью в 126 квадратных метров, пожар тушили порядка двух часов. В МЧС сообщили, что сведений о пострадавших жителях не поступало.

«В 2:50 уже вовсю тушили, просто горело очень сильно. Спасибо, что сразу вызвали пожарных, могло сгореть ещё несколько домов», – комментирует случившееся Алексей Шишкин в паблике «Транспортный коллапс, Красное Село».

«Сгорели дотла», — пишут жители об участках.