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Под Петербургом сгорели три дома

Обитателей трех домов под Петербургом оставил без жилья ночной пожар. Садоводство, в котором случилось происшествие, находится у границы Петербурга в Ломоносовском районе Ленинградской области, рядом с Красным Селом.

  • «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село»

Как сообщили в ГУ МЧС Ленинградской области, сигнал из СНТ «Надежда» поступил на пульт дежурного в 23 июня в 2:22. Пять расчётов выехали на место, по четыре человека каждый. Огонь охватил три частных дома площадью в 126 квадратных метров, пожар тушили порядка двух часов. В МЧС сообщили, что сведений о пострадавших жителях не поступало.

«В 2:50 уже вовсю тушили, просто горело очень сильно. Спасибо, что сразу вызвали пожарных, могло сгореть ещё несколько домов», – комментирует случившееся Алексей Шишкин в паблике «Транспортный коллапс, Красное Село».

«Сгорели дотла», — пишут жители об участках.

Напомним, что в течение последних пяти дней температура воздуха бьет все рекорды. Из-за аномальной жары происходят различные сбои. На севере Петербурга многоэтажные дома остались без света, а накануне рекордная жара стала причиной сбоя в метро.

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