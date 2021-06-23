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На севере Петербурга многоэтажные дома остались без света

В домах ЖК «Три апельсина» в Выборгском районе Петербурга люди остались без электричества, уже прошло больше десяти часов. Проблемный кабель починили, но вернуть электричество это не помогло. Жильцам обещают генератор.

  • Фото: Shutterstock.com

     

«Нет в доме никакой воды, вентиляции, лифты не работают. В квартире почти 27 градусов», — сообщает «Фонтанке» один из жильцов. «Не забрать машину из паркинга (не работают ворота), люди пешком поднимаются на 26-й этаж», — добавляет женщина.

В Объединённой энергетической компании жильцам объяснили, что участок проблемного кабеля отремонтирован, но возникли сложности с разрешением на ввод в эксплуатацию. Назвать хотя бы ориентировочное время возвращения света затруднились: «Стараемся быстрее», – сообщили они.

На перебои с электричеством в последние дни жаловались жители нескольких районов города. В Смольном объяснили это аномально жаркой погодой. Накануне рекордная жара стала причиной сбоя в метро.

Напомним, что температура пятый день подряд достигает суточного рекорда.

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