На севере Петербурга многоэтажные дома остались без света

В домах ЖК «Три апельсина» в Выборгском районе Петербурга люди остались без электричества, уже прошло больше десяти часов. Проблемный кабель починили, но вернуть электричество это не помогло. Жильцам обещают генератор.
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Фото: Shutterstock.com
«Нет в доме никакой воды, вентиляции, лифты не работают. В квартире почти 27 градусов», — сообщает «Фонтанке» один из жильцов. «Не забрать машину из паркинга (не работают ворота), люди пешком поднимаются на 26-й этаж», — добавляет женщина.
В Объединённой энергетической компании жильцам объяснили, что участок проблемного кабеля отремонтирован, но возникли сложности с разрешением на ввод в эксплуатацию. Назвать хотя бы ориентировочное время возвращения света затруднились: «Стараемся быстрее», – сообщили они.
На перебои с электричеством в последние дни жаловались жители нескольких районов города. В Смольном объяснили это аномально жаркой погодой. Накануне рекордная жара стала причиной сбоя в метро.
Напомним, что температура пятый день подряд достигает суточного рекорда.
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