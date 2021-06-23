На севере Петербурга многоэтажные дома остались без света

«Нет в доме никакой воды, вентиляции, лифты не работают. В квартире почти 27 градусов», — сообщает «Фонтанке» один из жильцов. «Не забрать машину из паркинга (не работают ворота), люди пешком поднимаются на 26-й этаж», — добавляет женщина.

В Объединённой энергетической компании жильцам объяснили, что участок проблемного кабеля отремонтирован, но возникли сложности с разрешением на ввод в эксплуатацию. Назвать хотя бы ориентировочное время возвращения света затруднились: «Стараемся быстрее», – сообщили они.

На перебои с электричеством в последние дни жаловались жители нескольких районов города. В Смольном объяснили это аномально жаркой погодой. Накануне рекордная жара стала причиной сбоя в метро.

Напомним, что температура пятый день подряд достигает суточного рекорда.