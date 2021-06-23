Маломерное судно затонуло после столкновения с теплоходом в Петербурге

По предварительным данным, на борту лодки находилось 7 человек, они не пострадали и самостоятельно вышли на берег. Лодку, которая ушла на дно после столкновения с теплоходом у второго Елагина моста, подняли на поверхность, сообщается на сайте Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры.

Также отмечается, что транспортный прокурор, Владимир Владимиров, установит все обстоятельства, для дачи объяснений вызовет судоводителей и примет меры.