В Петербурге открылся центр цифровой криминалистики

«Например, злоумышленники украли какую-то важную информацию. Тогда юристы прорабатывают правовые аспекты для участия в судебном заседании. А мы восстанавливаем ход преступления с точки зрения IT-технологий: как преступники обошли систему безопасности, откуда и каким образом была совершена атака, где искать информацию, как сделать так, чтобы обезопасить пострадавшую сторону в будущем», – рассказывает руководитель центра, ведущий научный сотрудник лаборатории проблем компьютерной безопасности СПб ФИЦ РАН Андрей Чечулин.

Помимо экспертного оценивания центр будет разрабатывать новые методы расследования преступлений. Также в центре будут придумывать способы автоматизации анализа причин и последствий киберпреступлений, чтобы сократить сроки и повысить качество экспертизы. Для координации работы Центра сформировали технический комитет, в который войдут учёные и криминалисты из разных стран, сообщает РАН.