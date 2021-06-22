В Петербурге разоружили стрелявшего на детской площадке

На проспекте Народного Ополчения, 30, 61-летний местный житель вышел с травматическим пистолетом «Лидер». В его «багаже» — статья об уголовном хулиганстве и исправные документы сроком до 2024 года. Практически напротив, на проспекте Народного Ополчения, 137, около пяти часов вечера попался 30-летний владелец газового баллончика «Шпага» (исключением из временного запрета на оборот оружия он не стал), – сообщает «Фонтанка».

Через два часа уже на улице Лёни Голикова был разоружен 45-летний мужчина с бесствольной травматической «Осой».

Примерно в это же время была замечена на детской площадке улицы Стойкости нетрезвая компания из трёх человек. Задержан 37-летний житель ближайшего дома, который развлекал себя и друзей пальбой по бутылкам из пневматической винтовки Stoeger X5. Вместе с ней изъяли 16 пуль.

Напомним, что согласно указу Владимира Путина, хранить и изымать оружие и боеприпасы можно, а носить, продавать и покупать — нет.