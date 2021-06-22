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Какие больницы Петербурга борются с коронавирусом прямо сейчас? В отчете Комздрава

Какие больницы Петербурга перепрофилированы под прием пациентом с COVID-19 и борются с вирусом прямо сейчас? «Собака.ru» запросила у Комитета по здравоохранению информацию по койкам для больных и публикует их ответ.

  • Фото: Shutterstock.com

     

Развернуто для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями

Стационары взрослой сети:

  1. Клиническая больница им. С.П. Боткина — площадка на Пискаревском, целиком
  2. Больница Св. Георгия — 615 коек, целиком
  3. Александровская больница — 548 коек
  4. Покровская больница — целиком
  5. Городская больница №20 (стационар) — целиком
  6. Городская больница №20 (поликлиника) — целиком
  7. Городская больница №40 (стационар) — 130 коек
  8. Городская больница №40 (пансионат Заря) — целиком
  9. Мариинская больница — 772 койки
  10. Городская больница №15 — 165 коек
  11. Психиатрическая больница №3 им. Скворцова-Степанова — 186 коек
  12. Госпиталь для ветеранов войн (стационар) — целиком
  13. Госпиталь для ветеранов войн (ЛенЭкспо 5) — целиком
  14. Госпиталь для ветеранов войн (ЛенЭкспо 7) — целиком
  15. Николаевская больница — целиком
  16. ФГБУ СЗОНКЦ им. Л.Г.Соколова ФМБА — 106 коек
  17. Городская больница №38 им. Н.А.Семашко — целиком
  18. Городская больница №33 — 200 коек
  19. Городская многопрофильная больница №2 — целиком

Стационары детской сети:

  1. Детская больница №5 им. Н.Ф. Филатова — 362койки
  2. ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России — 15 коек

Третья волна коронавируса в Петербурге: очереди из «Скорых», помолодевшие пациенты и «индийский» штамм

Сейчас в Петербурге разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Это необходимо в период Евро-2020 — для «соблюдения требований по оказанию помощи пациентам с COVID-19 в городе разворачиваются дополнительные коечные мощности». Полностью перепрофилируют под прием пациентов с коронавирусом Городскую многопрофильную больницу №2 в Петербурге и Мариинскую больницу.

Госпитализация с коронавирусом в Петербурге нарастает. В больницы города увозят по 800-900 человек в день, доля тяжелых пациентов достигла 18%, в основном болеют молодые. Коечный фонд буду увеличивать до 10 тысяч мест.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 350 тысячи, в Москве — 1 миллион 300 тысячи, в Петербурге — 459 тысяч, в Ленинградской области — 47 тысяч, в мире — 178 миллионов человек. В Москве ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, последовала примеру столицы Ленинградская область, в Петербурге аналогичные меры пока не планируют. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и  «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому

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