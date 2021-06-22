Какие больницы Петербурга борются с коронавирусом прямо сейчас? В отчете Комздрава

Какие больницы Петербурга перепрофилированы под прием пациентом с COVID-19 и борются с вирусом прямо сейчас? «Собака.ru» запросила у Комитета по здравоохранению информацию по койкам для больных и публикует их ответ.
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Фото: Shutterstock.com
Развернуто для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями
Стационары взрослой сети:
- Клиническая больница им. С.П. Боткина — площадка на Пискаревском, целиком
- Больница Св. Георгия — 615 коек, целиком
- Александровская больница — 548 коек
- Покровская больница — целиком
- Городская больница №20 (стационар) — целиком
- Городская больница №20 (поликлиника) — целиком
- Городская больница №40 (стационар) — 130 коек
- Городская больница №40 (пансионат Заря) — целиком
- Мариинская больница — 772 койки
- Городская больница №15 — 165 коек
- Психиатрическая больница №3 им. Скворцова-Степанова — 186 коек
- Госпиталь для ветеранов войн (стационар) — целиком
- Госпиталь для ветеранов войн (ЛенЭкспо 5) — целиком
- Госпиталь для ветеранов войн (ЛенЭкспо 7) — целиком
- Николаевская больница — целиком
- ФГБУ СЗОНКЦ им. Л.Г.Соколова ФМБА — 106 коек
- Городская больница №38 им. Н.А.Семашко — целиком
- Городская больница №33 — 200 коек
- Городская многопрофильная больница №2 — целиком
Стационары детской сети:
- Детская больница №5 им. Н.Ф. Филатова — 362койки
- ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России — 15 коек
Сейчас в Петербурге разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Это необходимо в период Евро-2020 — для «соблюдения требований по оказанию помощи пациентам с COVID-19 в городе разворачиваются дополнительные коечные мощности». Полностью перепрофилируют под прием пациентов с коронавирусом Городскую многопрофильную больницу №2 в Петербурге и Мариинскую больницу.
Госпитализация с коронавирусом в Петербурге нарастает. В больницы города увозят по 800-900 человек в день, доля тяжелых пациентов достигла 18%, в основном болеют молодые. Коечный фонд буду увеличивать до 10 тысяч мест.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 350 тысячи, в Москве — 1 миллион 300 тысячи, в Петербурге — 459 тысяч, в Ленинградской области — 47 тысяч, в мире — 178 миллионов человек. В Москве ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, последовала примеру столицы Ленинградская область, в Петербурге аналогичные меры пока не планируют. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.
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