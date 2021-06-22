Дорожные работы спровоцировали затруднение движения на востоке Петербурга

Самым проблемным участком для автомобилистов стало Рябовское шоссе. Там с 11 июня начался ремонт проезжей части, из-за чего намертво встали Ириновский проспект и улица Коммуны. Плотные пробки там наблюдаются и сейчас, а в часы пик автомобилисты стоят в них часами.

Отметим, что ограничивать движение из-за ремонта дорог будут:

С 21 по 25 июня — на перекрестке Беломорской улицы с Рябовским шоссе с закрытием сквозного проезда по Беломорской.

С 6 по 14 июля — на Рябовском шоссе от Беломорской до Ковалёвской улицы.

С 15 по 18 июля — на Рябовском шоссе от Андреевской улицы до Беломорской.

Одновременно с этим начались дорожные работы на трассе «Кола». Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке с 12-го по 23-й километр (Всеволожский район Ленинградской области) в течение месяца собираются ликвидировать колейность покрытия проезжей части. С 19 июня по 2 июля будет перекрыта одна полоса в направлении Мурманска, а с 5 по 18 июля — одна полоса в направлении Петербурга, сообщает «Фонтанка».

Напомним, что в центре Петербурге в связи с подготовкой и проведением праздника выпускников «Алые паруса» вводятся традиционные ограничения движения транспорта. Сегодня утренний максимум в городе составил 5 баллов, что на 1 выше обычного.