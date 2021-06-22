Фестиваль джаза «Свинг белой ночи» 24 июня стартует в Петербурге

Как сообщает Комитет по культуре Санкт-Петербурга, 24, 25 и 26 июня для участников фестиваля будет предоставлена сцена Филармонии джазовой музыки, а 27 июня мероприятие пройдет у Михайловского замка.

Участники первого дня фестиваля: Ансамбль «Четверо» (Давид Голощекин, Гасан Багиров, Макар Новиков, Виктор Епанешников), Ваагн Айрапетян трио (Армения - Россия), Сильвия Ховард (США) и квартет Алексея Черемизова.

Участники второго дня: «Swingin’Affair», Квартет Симона Вирша (Швейцария - Россия), Джесси Дэвис и ансамбль Дмитрия Баевского (США - Россия). Специальный гость - Ваагн Айрапетян (Армения).

Участники третьего дня фестиваля: Давид Голощекин и камерный оркестр «Струны Санкт-Петербурга», Трио Михаила Марышева, Ансамбль Андрея Кондакова, резиденты джаз-клуба «Эссе» (Москва) - Яков Окунь, Виктор Епанешников, Сергей Головня и Макар Новиков.

27 июня в 13.00 – воскресный гала-концерт под открытым небом у Михайловского замка, в котором примут участие джазовые оркестры «Саксофоны Санкт-Петербурга» Геннадия Гольштейна, Jazz Philharmonic Оrchestra под управлением Кирилла Бубякина, Ленинградский диксиленд под управлением заслуженного артиста России Олега Кувайцева, «Atomic Jam Band», «Nord West Big Band» Санкт-Петербургского института культуры под управлением Антона Боярских.

Чем еще заняться в Петербурге на этой неделе – читайте по ссылке.