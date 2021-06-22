В центре Петербурга крупные пробки

На Троицком мосту открыли направление из центра, но пробки сохраняются.
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Фото: Shutterstock.com
Дороги Петербурга с утра 22 июня сильно загружены. К 8:40 дорожная ситуация достигла 5 баллов по шкале «Яндекса», что на 1–2 балла выше, чем обычно по вторникам в это время, к 9:40 ситуация не изменилась.
Ранее сообщалось, что Троицкий мост закрыт, сейчас движение из центра возобновлено, но пробки сохраняются.
Напомним, что в центре Петербурге в связи с подготовкой и проведением праздника выпускников «Алые паруса» вводятся традиционные ограничения движения транспорта.
- с 21:30 22 июня до 08:00 23 июня,
- с 21:30 23 июня до 08:00 24 июня,
- с 20:00 24 июня до 08:00 25 июня,
- с 12:00 25 июня до 18:00 26 июня — по Троицкому мосту, наб. Лебяжьей канавки.
- с 00:30 22 июня до 23:00 26 июня по Троицкому мосту в направлении от Дворцовой наб. к Каменноостровскому пр.
- С 16:00 25 июня до 05:00 26 июня — по Невскому пр. от Садовой ул. до Дворцового проезда, Дворцовому мосту, Биржевой пл., Гороховой ул. от Большой Морской ул. до Адмиралтейского пр. и других.
- С 19:00 15 июня до 05:00 28 июня — по Каменноостровскому пр. в направлении от ул. Куйбышева к Троицкому мосту.
- С 22.30 15 июня до 06:00 16 июня,
- с 23:00 16 июня до 06:00 17 июня,
- с 23:00 17 июня до 06:00 18 июня,
- с 23:00 18 июня до 06:00 19 июня,
- с 23:00 19 июня до 06:00 20 июня,
- с 23:00 20 июня до 06:00 21 июня,
- с 23:00 26 июня до 05:00 27 июня,
- с 01:30 27 июня до 05:00 28 июня — по Троицкому мосту в направлении от Каменноостровского пр. к Дворцовой наб.
«Алые паруса» — единственное в мире грандиозное представление, посвященное выпускникам школ. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года.
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