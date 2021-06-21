Комитет по природопользованию уволил сотрудников после проверки Контрольно-счетной палаты

Как сообщили в КСП, в 2018–2020 годах комитет допустил нарушений более чем на 50 млн рублей. В частности, в 2018 году субсидию ГУП "Экострой" на содержание специализированной техники завысили почти на 2 млн. рублей. Также ведомство возместило затраты ГУП "Красный Бор" в размере 2,9 миллиона рублей на зарплату сотрудников, не задействованных в обслуживании гидротехнических сооружений.

Также палата говорит о завышении субсидий, нарушениях бухгалтерского учета и оформления. «В 2018–2020 годах при проведении 48 закупок на общую сумму 1 миллиард 955 миллионов рублей комитет включал в конкурсную документацию избыточные требования к квалификации участников закупки, — сообщает КСП. — В конечном итоге это исключило победу других организаций, помимо ГУП «Экострой», являющегося основным исполнителем подобных контрактов за период 2013–2018 годов.

В результате уволены 9 сотрудников комитета по природопользованию, 2 руководителя и 4 работника подведомственных организаций. Организованы служебные проверки.