Согласно постановлению, опубликованному на сайте Смольного, частные территории изымают для строительства Широтной магистрали скоростного движения, известной также как Восточный скоростной диаметр (ВСД). В перечне — 15 земельных участков в районе Варшавской улицы. В зону строительства попадают не только частные земли, но и участки, находящиеся в собственности Петербурга и Российской Федерации.

Сейчас эти территории и расположенные на них строения принадлежат ООО «Легион», ООО «Мебельный Континент», ПАО «Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомаштранспорт», «Невской автомобильной компании», Федеральной налоговой службе РФ, Росгвардии и другим владельцам. Изымаемые участки разной площади, самый небольшой — всего 14 кв. м., самый крупный — 11,9 тыс. кв.м. Как пишет «Коммерсантъ», это более 340 зданий.

Соглашение о строительстве Широтной магистрали скоростного движения до Витебского проспекта было подписано правительством Петербурга и группой ВТБ осенью 2020 года. Стоимость объекта вместе с подготовкой территории должна составить около 27 миллиардов рублей, 10 из которых профинансирует ООО «Магистраль Северной столицы» (МСС), входящее в ООО «ВТБ Инфраструктурный холдинг».

В марте 2021 года в Петербурге началось строительство транспортной развязки Западного скоростного диаметра с Витебским проспектом. Она должна стать первым этапом создания Широтной магистралью скоростного движения.