20 случаев агрессивного поведения пассажиров зафиксировано в Петербурге

В связи с ухудшением ситуации связанной с COVID-19 в Петербурге, власти ужесточили контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Пассажиры больше не могут воспользоваться метро без медицинских масок. Не все петербуржцы и гости города согласны с этим правилом. Как следствие, за последнее время зафиксировано 20 случаев нападения на сотрудников метрополитена – пассажиры проявляли агрессивность, когда их просили надеть маски. Все случаи записаны системой видеофиксации.

С целью не допустить проявления агрессивного поведения в отношении инспекторов, Комитет по транспорту усилил взаимодействие с ГУ МВД России. Материалы о нападении пассажиров будут переданы в правоохранительные органы с целью привлечения нарушителей к ответственности, в том числе уголовной.

В комитете отметили, что ношение масок позволяет защитить не только себя, но и своих близких.

Напомним, что заболеваемость коронавирусом растет в подавляющем большинстве регионов России. На лечении или под наблюдением врачей находится почти полмиллиона человек.