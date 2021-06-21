В Пушкине будет построено новое здание спортшколы

«Здание обветшало и было признано аварийным. Подготовленный проект реконструкции из-за изменений в законодательстве перестал соответствовать нужным критериям. Было принято решение снести старое здание и построить новое за счет городского бюджета», – сообщается на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга.

Строительство нового здания планируется завершить в 2022 году. В нем собираются создать все условия для тренировок. Проектом предусмотрены шесть залов для разных видов спорта, безбарьерная среда для инвалидов.

Также в Пушкинском районе появится первый спортивный бассейн. Раньше заниматься плаванием можно было только в бассейнах при школах.

«Поставлена задача – максимально ускорить сроки строительства, чтобы ввести объект до нового года. Его давно ждут жители Пушкинского района», – сказал Александр Беглов.

В здании будут оборудованы 2 бассейна - 25-метровый и детский, зал «сухого» плавания и зал для занятий физкультурой. Предусмотрены условия для людей с ограниченными возможностями – специальное оборудование для спуска и подъема из бассейна.