В Петербурге два кинозала остановили свою работу

«В кинотеатрах торгового комплекса «Балкания Нова» посетители не использовали маски, дистанция между ними не соблюдалась. Сотрудниками Комитета составлено 5 протоколов осмотра, сотрудниками Роспотребнадзора – 3 протокола осмотра. Временно остановлена работа кинозалов, входы в них опечатаны», – сообщается на сайте Администрации Санкт-Петербурга

Наряду с торговыми центрами, проверили 241 отдельно стоящий объект сферы торговли, услуг и общепита. В результате нарушения нашли по 59 адресам, а четыре кальян-бара закрыли.

Также было остановлено мероприятие в лофт-пространстве на Арсенальной набережной. Там на выходных проходил музыкальный фестиваль Odyssey, как сообщает администрация Санкт-Петербурга, без согласования с городским комитетом по культуре. На мероприятии присутствовало более 500 человек.

"Билеты на фестиваль были без указания зрительского места. Также организаторами не были представлены журналы термометриии и дезинфекции, в здании посетители находились без средств индивидуальной защиты. Проведение мероприятия было остановлено, посетители покинули территорию лофт-пространства", - пояснили в пресс-службе.

Напомним, что на прошлой неделе сотрудники Управления Роспотребнадзора по Санкт‑Петербургу выявили 41 нарушение, опечатали три торговых центра – «Фиолент», «Остров» и «Солнечный», а также девять точек общепита.