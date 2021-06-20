МЧС: в понедельник в Петербурге ожидаются грозы и кратковременные дожди

Рабочая неделя начнется с кратковременных дождей и грозы, однако жара при этом не спадет. Об этом предупреждает ГУ МЧС по Петербургу.
Согласно сообщению ведомства, 21 июня в Петербурге ожидается аномально жаркая погода. Так, температура воздуха превысит климатическую норму на 7–10 градусов — днем специалисты прогнозируют от +32 до +34 градусов.
Также во второй половине дня ожидаются грозы и кратковременный дождь. Порывы ветра будут достигать 14 м/с. Такие же погодные условия обещают и в следующие дни.
Напомним, в последние дни Петербург и Ленинградскую область охватила аномальная жара. Так, в минувшую субботу в городе был побит рекорд, установленный 116 лет назад, а в Ленобласти прогнозируют +36 градусов уже во вторник. Петербуржцы решили воспользоваться возможностью отдохнуть за городом в такую погоду — посмотрите на очереди, которые вчера возникли у входа на Финляндский вокзал. И это еще не все! В это воскресенье погода в Петербурге вновь может обновить температурный рекорд. Температура на 10-11 градусов превысит норму, отмечают синоптики.
Посмотрите видео, как в мае молния ударила прямо в крест на куполе Исаакиевского собора, а также телебашню на Петроградской.
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