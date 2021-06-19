Фото дня: на входе у Финляндского вокзала образовались очереди из желающих выехать за город

В эту субботу, 19 июня, на входе у Финляндского вокзала были замечены огромные очереди. Очевидцы публикуют фотографии и видео в социальных сетях.
В пресс-службе Октябрьской железной дороги пояснили, что такие очереди связаны с особым режимом безопасности, введенным из-за Евро-2020. «Плюс сегодня количество людей, желающих уехать за город в связи с хорошей погодой и выходными, увеличилось», — добавили в пресс-службе.
При этом сотрудники вокзалов уже открыли дополнительные входы, и на данный момент столпотворения нет.
Напомним, в Петербурге установилась аномальная жара. Так, к понедельнику будет пересечена 30-градусная отметка. Рассказываем, чего ждать от погоды.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.