Фото дня: на входе у Финляндского вокзала образовались очереди из желающих выехать за город

В пресс-службе Октябрьской железной дороги пояснили, что такие очереди связаны с особым режимом безопасности, введенным из-за Евро-2020. «Плюс сегодня количество людей, желающих уехать за город в связи с хорошей погодой и выходными, увеличилось», — добавили в пресс-службе.

При этом сотрудники вокзалов уже открыли дополнительные входы, и на данный момент столпотворения нет.