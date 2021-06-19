Суд Петербурга закрыл «Никольские ряды» на месяц. Там выявили коронавирусные нарушения

Суд Петербурга принял решение о закрытии общественного пространства «Никольские ряды» на 30 дней, где должны были открыть зону просмотра матчей Евро-2020. В пространстве были выявлены коронавирусные нарушения, пишет объединенная пресс-служба судов города.
«На территории пространства "Никольские ряды" нарушены требования санитарного законодательства в период распространения на территории Санкт-Петербурга коронавирусной инфекции. Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности по адресу: ул. Садовая, д. 62А, сроком на 30 суток», — говорится в сообщении.
Срок приостановки деятельности «Никольских рядов» исчисляется с 11 июня 2021 года.
Напомним, ранее закрытие «Никольских рядов» объяснили техническими причинами. «Маркет у моря», который должен был работать с 18 по 20 июня, также будет недоступен для посещения. Мероприятие перенесут, но даты неизвестны.
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