В «Ленэкспо» осталось более 500 свободных коек под COVID-19. Для открытия новых корпусов оснований нет

«Говорить о том, что завтра-послезавтра придется открыть дополнительные корпуса, оснований нет. Но если так случится, буквально через сутки будет готов открыться 8-й корпус — это более 450 коек и далее по потребности 1, 2, 3 корпуса — всего более 2 тысяч коек», — приводит 78.ru слова Лисовца.

«Ленэкспо» был подготовлен еще полгода назад, поэтому практически все койки, развернутые там, обеспечены кислородом. В настоящее время используется высокопоточная кислородная терапия и потребности в аппаратах ИВЛ нет.

«Есть там и койки реанимации с аппаратами ИВЛ. Проведение ИВЛ исчерпало себя в первую волну, сейчас нет такого количества пациентов, которые нуждаются в таком способе жизнеобеспечения. В настоящее время находятся на ИВЛ меньше 200 пациентов. Приобретено было нами более 1000 таких аппаратов, то есть запас более, чем кратный», — отметил Лисовец.

Сейчас в Петербурге разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Это необходимо в период Евро-2020 — для «соблюдения требований по оказанию помощи пациентам с COVID-19 в городе разворачиваются дополнительные коечные мощности». Полностью перепрофилируют под прием пациентов с коронавирусом Городскую многопрофильную больницу №2 в Петербурге и Мариинскую больницу.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 281 тысячу, в Москве — 1 миллион 269 тысяч, в Петербурге — 455 тысячи, в Ленинградской области — 46 тысяч, в мире — 177 миллионов человек. В Москве ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, последовала примеру столицы Ленинградская область, в Петербурге аналогичные меры пока не планируют. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.