В Петербурге возобновят проектирование «коричневой» линии метро

Арбитражный суд Северо-Западного Федерального округа принял решение о затянувшемся проектировании «коричневой ветки» метро в Петербурге. Согласно документу на «коричневой» линии появятся «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая Поляна». Решение опубликовано на сайте суда.

Конкурс на разработку проектной документации КРТИ объявил в августе 2019 года — завершить проектирование планировалось к 31 августа 2023 года. Начальная цена контракта составила 990,1 миллион рублей. В сентябре прошлого года конкурс выиграл «Ленметрогипротранс», снизив стоимость работ до 743,5 миллионов рублей. Однако тогда второй претендент, «Метрогипротранс», оспорил результаты тендера и получил контракт по его начальное цене.



В феврале 2020 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти приостановил выполнение контракта на проектирование «коричневой», Красносельско-Калининской линии метрополитена. Завершить работы планировалось к 31 августа 2023 года — к этому времени на картах подземки должен был появиться новый участок от «Казаковской» до станции «Сосновая поляна».

Ранее, телеканал «Санкт-Петербург» писал о том, что на строительство «коричневой» ветки метро, выделили дополнительные 100 млн. рублей. Благодаря дополнительным средствам будут продолжены проектно-изыскательские работы на участке от станций «Казаковская» - «Обводный канал-2», – сообщают «Санкт-Петербургские ведомости».