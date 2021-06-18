По итогам рейдов в Петербурге опечатали 3 торговых центра и 9 точек общепита

«Сейчас в Петербурге много туристов, болельщики чемпионата Европы по футболу... Предприятиям торговли, общепита, всем петербуржцам и гостям необходимо соблюдать противоэпидемические меры. С проверкой могут прийти в любой момент, в том числе и с повторной — убедиться, что все нарушения устранены», – заявил Александр Беглов.

В общей сложности было обследовано двадцать торговых центров, Василеостровский продовольственный рынок, магазины и кафе на Лиговском, Невском и Суворовском проспектах и по другим адресам.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Санкт‑Петербургу выявили 41 нарушение, опечатали три торговых центра – «Фиолент», «Остров» и «Солнечный», а также девять точек общепита.

По итогам рейдов сотрудники Комитета по контролю за имуществом Санкт‑Петербурга составили 128 протоколов о нарушениях в торговле и общепите. Организации и индивидуальные предприниматели будут оштрафованы. Однако большинство предприятий соблюдает требования санитарной безопасности.