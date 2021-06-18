Беглов: значительную долю тяжелых пациентов с COVID-19 в Петербурге составляют молодые люди

Значительную долю тяжелых пациентов с коронавирусом в Петербурге в настоящее время составляют молодые люди. Об этом заявил губернатор Александр Беглов, выступая на заседании Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.
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В настоящее время темпы вакцинации в Петербурге пока уступают динамике поставок вакцины. Возросла и скорость передачи вируса. С этими факторами связано увеличение числа тяжелых пациентов. По заявлению Беглова, значительную долю в этой категории больных составляют молодые люди. Они игнорируют возможность вакцинироваться, поздно обращаются к врачам и в результате сталкиваются с осложненным течением заболевания. Ранее Беглов также заявил, что ситуация с распространением коронавируса непростая, но контролируемая.
Сейчас в Петербурге разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Это необходимо в период Евро-2020 — для «соблюдения требований по оказанию помощи пациентам с COVID-19 в городе разворачиваются дополнительные коечные мощности». Полностью перепрофилируют под прием пациентов с коронавирусом Городскую многопрофильную больницу №2 в Петербурге и Мариинскую больницу.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 281 тысячу, в Москве — 1 миллион 269 тысяч, в Петербурге — 455 тысячи, в Ленинградской области — 46 тысяч, в мире — 177 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.
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