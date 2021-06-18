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В ДТП на Ленинском проспекте пострадало семь человек, в том числе ребенок

Стало известно, что на Ленинском проспекте перед Варшавской улицей в Петербурге 18 июня маршрутка врезалась в автобус. Информация об этом появилась в сообществе «ДТП и ЧП». К месту аварии подъехали несколько машин реанимации.

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Как сообщает "Фонтанка",  на Ленинском проспекте в 9:50 автобус К-246 произвел столкновение с автобусом 130, стоявшим в ожидании разрешающего сигнала светофора. В автобусе «Пассажиравтотранса» никто не пострадал.

На данный момент число пострадавших составляет семь человек, в их числе ребенок. 

«Семеро пострадавших в состоянии средней степени тяжести, один из них ребенок. Все доставлены в стационары» – сообщает ТАСС

 ДТП — это событие с участием транспортного средства, повлекшее ущерб здоровью человека или его смерть, а также причинения материального ущерба имуществу. Участники ДТП могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

 

 

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