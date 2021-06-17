В Петербурге ввели запрет движения маломерных судов по каналу Грибоедова до реки Мойки

Запрет движения судов по каналу Грибоедова от Итальянского моста до реки Мойки в связи с проведением городского события «Зона болельщиков финального турнира Чемпионата Европы по футболу 2020 года» действует в следующие периоды:

С 15:00 часов 18 июня до 01:00 часа 19 июня

С 15:00 часов 19 июня до 01:00 часа 20 июня

С 18:00 часов до 22:00 часов 20 июня

С 18:00 часов 21 июня до 01:00 часа 22 июня

С 21:00 часа 22 июня до 01:00 часа 23 июня

С 18:00 часов 23 июня до 01:00 часа 24 июня

С 17:00 часов до 24:00 часов 26 июня

С 17:00 часов до 24:00 часов 27 июня

С 17:00 часов до 24:00 часов 28 июня

С 17:00 часов до 24:00 часов 29 июня

С 17:00 часов до 24:00 часов 02 июля

С 17:00 часов до 24:00 часов 03 июля

С 20:00 часов до 24:00 часов 06 июля

С 20:00 часов до 24:00 часов 07 июля

С 20:00 часов до 24:00 часов 11 июля