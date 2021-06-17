Петербуржцы в течение 10 дней смогут бесплатно попасть в «Планетарий №1». Но не все

Внимание: бесплатный вход в «Планетарий №1»! Но есть одно но. Свободное посещение будет доступно в течение 10 дней для петербуржцев, прошедших вакцинацию от коронавируса.
Планетарий на Набережной Обводного канала будет 10 дней открыт бесплатно для вакцинированных от коронавируса петербуржцев. До 25 июня можно предъявить сертификат, справку, их фото или QR-код и попасть на любой сеанс бесплатно. В планетарии планируют и дальше поддерживать вакцинацию и предоставлять скидки после 25 июня.
«На этой неделе мы также открыли дворик с хвойными растениями — настоящий оазис среди каменного города! Здесь вы можете отдохнуть на шезлонгах и мягких креслах, насладиться лаунж-атмосферой, послушать этно-электронную музыку, а еще посмотреть футбол и поиграть в настольный теннис», — рассказывают сотрудники планетария.
Официальное открытие дворика с хвойными растениями состоится уже сегодня, 17 июня, начало в 19:00.
Сейчас в Петербурге разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Это необходимо в период Евро-2020 — для «соблюдения требований по оказанию помощи пациентам с COVID-19 в городе разворачиваются дополнительные коечные мощности». Полностью перепрофилируют под прием пациентов с коронавирусом Городскую многопрофильную больницу №2 в Петербурге и Мариинскую больницу.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 264 тысячи, в Москве — 1 миллион 260 тысяч, в Петербурге — 454 тысячи, в Ленинградской области — 46 тысяч, в мире — 177 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.
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