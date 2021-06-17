Петербуржцы в течение 10 дней смогут бесплатно попасть в «Планетарий №1». Но не все

Планетарий на Набережной Обводного канала будет 10 дней открыт бесплатно для вакцинированных от коронавируса петербуржцев. До 25 июня можно предъявить сертификат, справку, их фото или QR-код и попасть на любой сеанс бесплатно. В планетарии планируют и дальше поддерживать вакцинацию и предоставлять скидки после 25 июня.

«На этой неделе мы также открыли дворик с хвойными растениями — настоящий оазис среди каменного города! Здесь вы можете отдохнуть на шезлонгах и мягких креслах, насладиться лаунж-атмосферой, послушать этно-электронную музыку, а еще посмотреть футбол и поиграть в настольный теннис», — рассказывают сотрудники планетария.

Официальное открытие дворика с хвойными растениями состоится уже сегодня, 17 июня, начало в 19:00.

Сейчас в Петербурге разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Это необходимо в период Евро-2020 — для «соблюдения требований по оказанию помощи пациентам с COVID-19 в городе разворачиваются дополнительные коечные мощности». Полностью перепрофилируют под прием пациентов с коронавирусом Городскую многопрофильную больницу №2 в Петербурге и Мариинскую больницу.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 264 тысячи, в Москве — 1 миллион 260 тысяч, в Петербурге — 454 тысячи, в Ленинградской области — 46 тысяч, в мире — 177 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.