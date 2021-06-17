Петербург ждет аномальная жара, в выходные — до +30! Вот какая погода ждет горожан в ближайшее время

«Санкт-Петербург: старт прогрева. Сегодня, 17 июня, метеорологические условия в Северной столице сформирует обширный антициклон. Его усилиями облаков в небе будет немного и обойдется без дождей, а пришедшие к берегам Невы прохладные воздушные массы начнут активно прогреваться», — сообщил ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозу синоптика, сегодня воздух в Петербурге прогреется до +23…+25 градусов, по области +21…+26. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 768 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 18 июня, без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, в окрестностях до +11, днем +27…+29. В субботу, 19 июня, также без осадков, ветер не изменится. В ночное время суток +15…+17 градусов, днем +28…+30.

Пик жары ожидается в воскресенье–понедельник. Как пишет «Деловой Петербург», 20 июня переменная облачность, ночью +19…21 градус, днем +31...33. Во понедельник, 21 июня, ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ночью воздух прогреется до +20…+22 градусов, днем +32…34, ветер слабый.