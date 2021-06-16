Общий пассажиропоток в Петербурге достиг почти 4 миллионов человек

В период ограничений по коронавирусу в 2020 году пассажирооборот в Петербурге упал примерно на 200%. Сейчас он вновь достиг допандемийных значений — почти 4 миллиона пассажиров при среднем количестве в сутки в 1,81 миллиона.

Как пишет «Деловой Петербург», пассажиропотока фиксируется и в наземном общественном транспорте. В первые дни лета городские автобусы, троллейбусы и трамваи ежесуточно перевозят 1,92 миллиона человек, тогда как год назад эта цифра составляла лишь 1,03 миллиона горожан. Общий ежесуточный пассажиропоток на сегодняшний день составляет 3,7 миллиона человек.

Напомним, только в марте 2020 года, из-за введения карантинных мероприятий, пассажиропоток в метро Петербурга упал на 35%. «На волне карантина, перевода студентов на дистанционное обучение и работников многих фирм и предприятий на удаленную работу, этот показатель серьезно изменился. 18 марта 2020 года (это тоже среда) пассажиропоток составил 1 954 092 человек — то более, чем на 527 тысяч пассажиров меньше, чем в прошлом году. А 25 марта 2020 года он и вовсе упал до 1 676 042. Падение по сравнению с прошлым годом — более 930 тысяч человек! Для сравнения, столько пассажиров перевозит Самарский метрополитен в месяц или метрополитен Нижнего Новгорода за 10 дней», — объясняли падение с метрополитене.