Большинство привитых «Спутником V» петербуржцев имели положительный результат исследования на антитела после вакцинации

Исследование началось 19 февраля 2021 года, в нем принимают участие петербуржцы, привитые в рамках городской программы вакцинации против COVID-19, а также те, кто дал согласие на обследование на наличие специфических антител в сыворотке крови. В исследовании определялись коэффициент позитивности, суммарные титры антител класса G (IgG), а также титры специфических нейтрализующих антител (антитела, которые связываются с вирусными частицами и блокируют их проникновение в клетку, т.е. препятствуют заражению).

До вакцинации у большинства участников исследования не было обнаружено антител к вирусу SARS-CoV-2. Уже после введения первой дозы вакцины у 83% участников отмечался выраженный иммунный ответ. На протяжении 70 дней наблюдения из 146 участников исследования, у которых был отрицательный результат теста, только у одного не наблюдалось антител IgG в ответ на двукратную вакцинацию.

У 57 участников исследования были также изучены титры IgG и нейтрализующих антител. Титры IgG которые определялись уже на 21 день после первой вакцинации, повышались через 21 день после второй и сохранялись на 70 день исследования. Таким образом, установлено 4-х кратное нарастание титра специфических IgG у 84% обследованных на 21 день после первой вакцинации. Также отмечено нарастание титров нейтрализующих антител у большинства привитых. У трех человек титры нейтрализующих антител не определялись на протяжении 70 дней наблюдения.