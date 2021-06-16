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Большинство привитых «Спутником V» петербуржцев имели положительный результат исследования на антитела после вакцинации

Абсолютное большинство привитых «Спутником V» петербуржцев имели положительный результат исследования на антитела после вакцинации. Предварительные результаты оценки иммуногенности вакцины в целом аналогичны данным, представленным разработчиками препарата. Об этом говорят предварительные результаты исследования оценки иммунного ответа на вакцинацию, проведенного НИИ гриппа имени Смородинцева в сотрудничестве с Институтом междисциплинарных медицинских исследований при Европейском Университете в Петербурге и поддержке «Полиметалл», которые есть в распоряжении редакции «Собака.ru».

  • Фото: Shutterstock.com

Исследование началось 19 февраля 2021 года, в нем принимают участие петербуржцы, привитые в рамках городской программы вакцинации против COVID-19, а также те, кто дал согласие на обследование на наличие специфических антител в сыворотке крови. В исследовании определялись коэффициент позитивности, суммарные титры антител класса G (IgG), а также титры специфических нейтрализующих антител (антитела, которые связываются с вирусными частицами и блокируют их проникновение в клетку, т.е. препятствуют заражению).

До вакцинации у большинства участников исследования не было обнаружено антител к вирусу SARS-CoV-2. Уже после введения первой дозы вакцины у 83% участников отмечался выраженный иммунный ответ. На протяжении 70 дней наблюдения из 146 участников исследования, у которых был отрицательный результат теста, только у одного не наблюдалось антител IgG в ответ на двукратную вакцинацию.

У 57 участников исследования были также изучены титры IgG и нейтрализующих антител. Титры IgG которые определялись уже на 21 день после первой вакцинации, повышались через 21 день после второй и сохранялись на 70 день исследования. Таким образом, установлено 4-х кратное нарастание титра специфических IgG у 84% обследованных на 21 день после первой вакцинации. Также отмечено нарастание титров нейтрализующих антител у большинства привитых. У трех человек титры нейтрализующих антител не определялись на протяжении 70 дней наблюдения.

  • Фото: Shutterstock.com

«Наша задача заключается в независимой оценке иммуногенности вакцины против SARS-CoV-2 «Спутник V». Несмотря на уже существующие публикации, многие, в том числе специалисты, ставят под сомнение эффективность вакцинации. Мы хотим получить данные из реальной практики, посмотреть, как работает вакцина у людей, которые приходят на вакцинацию в Петербурге. По первым данным исследования можно сделать вывод, что в течение первых двух месяцев после введения первой дозы вакцины формируется устойчивый гуморальный иммунный ответ. В то же время, закономерно, что в популяции есть небольшая доля людей, у которых «Спутник V» не вызывает выработку специфических антител. Исследование будет продолжено, также в дальнейшем планируем выполнить оценку клеточного иммунного ответа. Наше наблюдение также позволит оценить длительность иммунного ответа после вакцинации», — говорит заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко.

«Партнерские исследования с научными и медицинскими организациями в Петербурге и в России — это одно из ключевых направлений нашей работы. Мы видим большой потенциал в собственных исследованиях и считаем необходимым выводить результаты совместной работы на широкий, в том числе международный уровень. Без нашего сотрудничества с коллегами из НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России и других лабораторий у нас бы не было столь ценных, а главное независимых и качественных данных для ответа на интересующие нас научные вопросы, связанные с пандемией COVID-19. Мы хотим иметь информацию не только о распространении вируса в популяции, но и оценить эффект вакцинации. С этой целью 15 июня прошел онлайн-семинар, где мы обсудили данные исследований распространения SARS-CoV-2 в России, изменения спектра штаммов и эффекты вакцинации в отношение новых вариантов вируса», — отметил ассоциированный профессор «Полиметалл» по популяционным медицинским исследованиям Антон Барчук.

Напомним, к середине июня данное исследование показало, что в Петербурге коронавирусом переболели не менее 200 тысяч человек — 5,7% от общего числа жителей города. Спустя месяц были озвучены результаты первого этапа популяционного исследования распространенности SARS-CoV-2 — около 8% петербуржцев имеют антитела к коронавирусу, как минимум 25% из них переболели COVID-19 бессимптомно. К середине августа коронавирусом переболели менее 13% петербуржцев. У большинства сохранялись антитела. По результатам третьего этапа исследования выяснилось, что к концу 2020 года минимум миллион петербуржцев переболели коронавирусом с начала пандемии. В марте 2021-го стало известно, что за год пандемии новой коронавирусной инфекции заболевание перенесли более 2,5 миллионов петербуржцев. Формируется коллективный иммунитет — антитела есть у более чем половины жителей Петербурга. У большинства переболевших петербуржцев они сохраняются как минимум 10 месяцев. 

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