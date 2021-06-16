Абсолютное большинство привитых «Спутником V» петербуржцев имели положительный результат исследования на антитела после вакцинации. Предварительные результаты оценки иммуногенности вакцины в целом аналогичны данным, представленным разработчиками препарата. Об этом говорят предварительные результаты исследования оценки иммунного ответа на вакцинацию, проведенного НИИ гриппа имени Смородинцева в сотрудничестве с Институтом междисциплинарных медицинских исследований при Европейском Университете в Петербурге и поддержке «Полиметалл», которые есть в распоряжении редакции «Собака.ru».
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Фото: Shutterstock.com
Исследование началось 19 февраля 2021 года, в нем принимают участие петербуржцы, привитые в рамках городской программы вакцинации против COVID-19, а также те, кто дал согласие на обследование на наличие специфических антител в сыворотке крови. В исследовании определялись коэффициент позитивности, суммарные титры антител класса G (IgG), а также титры специфических нейтрализующих антител (антитела, которые связываются с вирусными частицами и блокируют их проникновение в клетку, т.е. препятствуют заражению).
До вакцинации у большинства участников исследования не было обнаружено антител к вирусу SARS-CoV-2. Уже после введения первой дозы вакцины у 83% участников отмечался выраженный иммунный ответ. На протяжении 70 дней наблюдения из 146 участников исследования, у которых был отрицательный результат теста, только у одного не наблюдалось антител IgG в ответ на двукратную вакцинацию.
У 57 участников исследования были также изучены титры IgG и нейтрализующих антител. Титры IgG которые определялись уже на 21 день после первой вакцинации, повышались через 21 день после второй и сохранялись на 70 день исследования. Таким образом, установлено 4-х кратное нарастание титра специфических IgG у 84% обследованных на 21 день после первой вакцинации. Также отмечено нарастание титров нейтрализующих антител у большинства привитых. У трех человек титры нейтрализующих антител не определялись на протяжении 70 дней наблюдения.
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Фото: Shutterstock.com
«Наша задача заключается в независимой оценке иммуногенности вакцины против SARS-CoV-2 «Спутник V». Несмотря на уже существующие публикации, многие, в том числе специалисты, ставят под сомнение эффективность вакцинации. Мы хотим получить данные из реальной практики, посмотреть, как работает вакцина у людей, которые приходят на вакцинацию в Петербурге. По первым данным исследования можно сделать вывод, что в течение первых двух месяцев после введения первой дозы вакцины формируется устойчивый гуморальный иммунный ответ. В то же время, закономерно, что в популяции есть небольшая доля людей, у которых «Спутник V» не вызывает выработку специфических антител. Исследование будет продолжено, также в дальнейшем планируем выполнить оценку клеточного иммунного ответа. Наше наблюдение также позволит оценить длительность иммунного ответа после вакцинации», — говорит заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко.
«Партнерские исследования с научными и медицинскими организациями в Петербурге и в России — это одно из ключевых направлений нашей работы. Мы видим большой потенциал в собственных исследованиях и считаем необходимым выводить результаты совместной работы на широкий, в том числе международный уровень. Без нашего сотрудничества с коллегами из НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России и других лабораторий у нас бы не было столь ценных, а главное независимых и качественных данных для ответа на интересующие нас научные вопросы, связанные с пандемией COVID-19. Мы хотим иметь информацию не только о распространении вируса в популяции, но и оценить эффект вакцинации. С этой целью 15 июня прошел онлайн-семинар, где мы обсудили данные исследований распространения SARS-CoV-2 в России, изменения спектра штаммов и эффекты вакцинации в отношение новых вариантов вируса», — отметил ассоциированный профессор «Полиметалл» по популяционным медицинским исследованиям Антон Барчук.
Напомним, к середине июня данное исследование показало, что в Петербурге коронавирусом переболели не менее 200 тысяч человек — 5,7% от общего числа жителей города. Спустя месяц были озвучены результаты первого этапа популяционного исследования распространенности SARS-CoV-2 — около 8% петербуржцев имеют антитела к коронавирусу, как минимум 25% из них переболели COVID-19 бессимптомно. К середине августа коронавирусом переболели менее 13% петербуржцев. У большинства сохранялись антитела. По результатам третьего этапа исследования выяснилось, что к концу 2020 года минимум миллион петербуржцев переболели коронавирусом с начала пандемии. В марте 2021-го стало известно, что за год пандемии новой коронавирусной инфекции заболевание перенесли более 2,5 миллионов петербуржцев. Формируется коллективный иммунитет — антитела есть у более чем половины жителей Петербурга. У большинства переболевших петербуржцев они сохраняются как минимум 10 месяцев.
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