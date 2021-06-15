Сегодня в Петербурге ветрено, завтра — с порывами до 15 м/с. Вот какая погода ждет горожан в начале рабочей недели

Ветер принесла в Петербург тыловая часть циклона, проходящего по северу Европейской части России. По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, именно он стал причиной усиления ветра, а также вызовет местами кратковременные дожди. В такой ситуации температурные показатели продолжат немного превышать климатическую норму.

Сегодня температура воздуха в Петербурге составит +21…+23 градуса, по область +19…+24. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Как предупреждает МЧС, ссылаясь на прогноз синоптиков, в среду, 16 июня, в Петербурге местами в прибрежных районах Финского залива ожидается ветер порывами до 15 метров в секунду. Спасатели советуют обходить стороной рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска — мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду, 16 июня, в Петербурге небольшая облачность, зато без осадков. Ветер ночью умеренный, днем местами в прибрежных районах Финского залива порывы до сильного. В ночное время суток +12…+14 градусов, днем +19…+21.

В четверг, 17 июня, малооблачно, без осадков. Ветер западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, в окрестностях до +8, днем +23…+25.

В пятницу, 18 июня, все еще малооблачно и без осадков. Ветер юго-западный, западный ночью слабый, днем умеренный. В ночное время суток +13…+15 градусов, в окрестностях местами до +11, днем +27…+29. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо понижаться.