Троицкий мост разведут не по графику из-за репетиции «Алых парусов»

Так, переправу разведут уже в 23:00 и сведут лишь в 4:50. Остальные мосты в Петербурге разводятся по графику, уточнили в пресс-службе. В это же время будет закрыто движение и по набережной Лебяжьей канавки.

Также вечером 15 июня с 19:00 по Каменноостровскому пр. в направлении от ул. Куйбышева к Троицкому мосту будет закрыта для движения крайняя правая полоса. А с 22:30 15 июня до 6:00 16 июня — по Троицкому мосту в направлении от Каменноостровского проспекта к Дворцовой набережной.