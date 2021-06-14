Троицкий мост разведут не по графику из-за репетиции «Алых парусов»

Троицкий мост в Петербурге из-за репетиции праздника выпускников «Алые паруса» разведут в ночь с 14 на 15 июня. Об этом пишет СПб ГБУ «Мостотрест».
Так, переправу разведут уже в 23:00 и сведут лишь в 4:50. Остальные мосты в Петербурге разводятся по графику, уточнили в пресс-службе. В это же время будет закрыто движение и по набережной Лебяжьей канавки.
Также вечером 15 июня с 19:00 по Каменноостровскому пр. в направлении от ул. Куйбышева к Троицкому мосту будет закрыта для движения крайняя правая полоса. А с 22:30 15 июня до 6:00 16 июня — по Троицкому мосту в направлении от Каменноостровского проспекта к Дворцовой набережной.
Напомним, праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге организуют в традиционном формате. Также уже известна дата проведения «Алых парусов» — 25 июня. Ранее власти Петербурга отмечали, что формат и места проведения «Алых парусов» в 2021 году будут определены организационным комитетом исходя из эпидемической обстановки.
Напомним, в 2020 году пандемия коронавируса не позволила выпускникам собраться вместе — праздник состоялся в телевизионном формате. А его главный символ, бриг «Россия», отправился по акватории Финского залива.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.