В этом году один из основных донорских праздников, Всемирный день донора крови, который традиционно отмечается 14 июня, выпал на выходной день. Отметить его «Фонд Доноров» предлагает во вторник, 15 июня. Петербуржцы смогут выбрать удобное по расположению и времени работы отделение для донации из 10 участвующих в акции.

ПСПбГМУ им. Павлова. Метро «Петроградская», ул. Льва Толстого, д. 19 к. 53 Время приема: 08:30–12:00 (нужно зарегистрироваться на сайте)

Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова. Метро «Озерки», пр-т Луначарского, д. 47, Время приема: 09:00–12:00

Трансфузиологическое отделение клиники им. Петра Великого. Пискарёвский проспект, дом 47, павильон 26, 1 этаж. Время приема: 10:00–12:30

Мариинская больница. Метро «Чернышевская», пр. Литейный 56, литер Я, первый этаж (7-ми этажное кирпичное здание). Время приема: 9:00–12:00

Городская больница №15, ул. Авангардная, д. 4. Время приема: 09:00–11:00 (обязательная запись по телефону: +7 (911) 764-58-97)

Городской клинический онкологический диспансер. Метро «Проспект Ветеранов», пр-т Ветеранов, д. 56. Время приема: 09:00–11:00 (прописка СПб, ЛО и временная (минимум полгода)

Городская больница Святого Великомученика Георгия. Северный пр-т, д. 1. Время приема: 09:00–12:00 (только с регистрацией в Петербурге)

Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии. Время приема: с понедельника по четверг 08:30–11:30

Городская больница №26. Адрес: ул. Костюшко, 2. Время приема: 08:30–11:30

ГБУЗ ГМПБ №2. Метро «Озерки», Учебный пер., 5. Время приема: 09:00–11:00 Предварительная запись по телефону: 8(812)587-60-74, 589-27-04

Донорам необходимо взять с собой паспорт, СНИЛС и помнить, что в некоторые пункты переливания крови необходимо записываться заранее. Перед посещением ОПК также потребуется зарегистрироваться на акцию.

«Донорские акции летом — это важная поддержка Службы крови в целом и отделений переливания по отдельности, ведь в летний период им приходится не сладко. Студенты, среди которых немало доноров, сдают сессию, а затем уходит на каникулы, разъезжаются по родным городам, а работающие доноры уезжают в заслуженные отпуска. Мы призываем доноров не забывать о регулярных донациях летом, ведь запасы крови истощаются быстро», — отметила Марина Францева, соучредитель «Фонда Доноров».