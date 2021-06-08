На Северо-Западе России в ближайшие дни ожидается аномальная жара. В других регионах — заморозки

В некоторых регионах России в ближайшие дни ожидается аномальная жара, в других — заморозки. В частности, к теплу стоит готовиться жителям Северо-Запада. Такой прогноз дает глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Заморозки ожидаются на северо-востоке Европейской России, на севере Архангельской области, а также в Хакасии, Иркутской области и Туве — по словам Вильфанда, «это необычная ситуация, но такое бывает». В то же время в центре Европейской России установится дождливая, но теплая погода с дневной температурой в 25 градусов, что на один-два градуса выше нормы. Теплыми будут и ночи.
Не исключены и осадки. «При такой обстановке существует вероятность быстрой конвекции, быстрого перемещения воздуха по вертикали. Эта ситуация прогнозируется синоптиками, и если она возникнет, то будем предупреждать о сильных и очень сильных осадках. Пока прогноз такой — переменная облачность, кратковременные дожди средней интенсивности, летнего типа», — добавил синоптик в разговоре с РИА «Новости».
А вот жителей Северо-Запада ждет теплая погода без дождей и с температурой воздуха до +27 градусов. «Центр антициклона сместится на восток, и теплые воздушные массы уже будут поступать по западной периферии этого антициклона и приносить тепло в Санкт-Петербург и другие регионы Северо-Западного федерального округа. На востоке Архангельской области, на востоке Коми, в Ямало-Ненецком автономном округе, в Салехарде температура будет на восемь-десять градусов выше нормы», — отметил Вильфанд.
Теплая погода с температурой на четыре-семь градусов выше нормы ожидается и на Дальнем Востоке. А на юге Сибири, напротив, похолодает. В Омской, Томской, Новосибирской и Красноярской областях, а также в самом Красноярске температура опустится на четыре-пять градусов ниже нормы.
По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 8 июня, в Петербурге переменная облачность, без существенных осадков, воздух прогреется до +23…+25 градусов. В среду, 9 июня, также переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днем умеренный. В ночное время суток +13…+15 градусов, в окрестностях местами до +10, днем +24…+26. В четверг, 10 июня, переменная облачность сохранится, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, в окрестностях местами до +10, днем +25…+27.
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