На Северо-Западе России в ближайшие дни ожидается аномальная жара. В других регионах — заморозки

Заморозки ожидаются на северо-востоке Европейской России, на севере Архангельской области, а также в Хакасии, Иркутской области и Туве — по словам Вильфанда, «это необычная ситуация, но такое бывает». В то же время в центре Европейской России установится дождливая, но теплая погода с дневной температурой в 25 градусов, что на один-два градуса выше нормы. Теплыми будут и ночи.

Не исключены и осадки. «При такой обстановке существует вероятность быстрой конвекции, быстрого перемещения воздуха по вертикали. Эта ситуация прогнозируется синоптиками, и если она возникнет, то будем предупреждать о сильных и очень сильных осадках. Пока прогноз такой — переменная облачность, кратковременные дожди средней интенсивности, летнего типа», — добавил синоптик в разговоре с РИА «Новости».

А вот жителей Северо-Запада ждет теплая погода без дождей и с температурой воздуха до +27 градусов. «Центр антициклона сместится на восток, и теплые воздушные массы уже будут поступать по западной периферии этого антициклона и приносить тепло в Санкт-Петербург и другие регионы Северо-Западного федерального округа. На востоке Архангельской области, на востоке Коми, в Ямало-Ненецком автономном округе, в Салехарде температура будет на восемь-десять градусов выше нормы», — отметил Вильфанд.

Теплая погода с температурой на четыре-семь градусов выше нормы ожидается и на Дальнем Востоке. А на юге Сибири, напротив, похолодает. В Омской, Томской, Новосибирской и Красноярской областях, а также в самом Красноярске температура опустится на четыре-пять градусов ниже нормы.