Набережную реки Карповки от от Карповского до Барочного моста благоустроят в 2022 году. Там появятся три декинговые площадки

По благоустройству второй очереди набережной реки Карповки запрос петербуржцев изменился: «от развлечений в сторону природы». В ходе разработки проекта жители отказались от новых спортивных и игровых зон в пользу лугового газона из разнотравья, на котором можно было бы устраивать пикники. После обсуждений решено включить в проект и сделать три декинговые площадки: одна из них — с амфитеатром и ступеньками, спускающимися к воде, две другие — с шезлонгами и гамаками. Вдоль набережной появится озеленение — будут высажены кусты, чтобы разделить прогулочную зону от проезжей части.

«Нам кажется, что может быть использован и развит новый подход к благоустройству городских территорий, а именно, чтобы приоритет был отдан той природе, которая уже существует сегодня здесь, на Карповке, и человек здесь был бы приглашенным гостем, и мы могли бы все так же любоваться природой, которая здесь возникла: наблюдать за птицами, за деревьями, которые тут растут, сидеть и читать книжку в тени деревьев», — отметила участник проекта «Друзья Карповки», активист Ольга Мнишко.

«После реализации проекта здесь будет не только эстетически привлекательная набережная, но и новое экопространство с многолетними травами. Таким образом, очередной благоустроенный участок набережной войдет в состав непрерывного пешеходного маршрута. Напомним, что благоустроенная территория на набережной реки Карповки у Первого меда сразу после открытия в 2019 году стала местом притяжения: комфортные места для отдыха около воды и в тени, большие и маленькие качели, детская игровая зона, диджейский пульт, речной оркестр — получили высокую оценку жителей», — отмечают в пресс-службе Смольного.

В настоящий момент идет согласование проекта. Начало работ запланировано на 2022 год.

Напомним, сейчас в Петербурге продолжается благоустройство набережной реки Карповки. Новое общественное пространство появится к началу осени — и вот каким оно будет.