На Ленинградскую область надвигаются ливни и грозы. А где-то они уже прошли — вместе с градом

Как предупреждает МЧС, ссылаясь на прогноз синоптиков, грозы ожидаются на севере Ленинградской области во второй половине дня. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», непогода сохранится в регионе и в течение вторника, 8 июня — местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах ливни и гроза.

Некоторые районы Ленобласти уже «отстрелялись». Так, днем в Вырице прошел «дождевой апокалипсис» — с неба не только лил дождь, но и бил град. Собрали несколько фотографий из социальных сетей — посмотрите, как это было.