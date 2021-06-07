На Ленинградскую область надвигаются ливни и грозы. А где-то они уже прошли — вместе с градом

Как и обещали синоптики, на Ленинградскую область надвигаются ливни и грозы. МЧС предупреждает: непогоду стоит ждать в регионе в ближайшее время.
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Фото: Shutterstock.com
Как предупреждает МЧС, ссылаясь на прогноз синоптиков, грозы ожидаются на севере Ленинградской области во второй половине дня. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», непогода сохранится в регионе и в течение вторника, 8 июня — местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах ливни и гроза.
Некоторые районы Ленобласти уже «отстрелялись». Так, днем в Вырице прошел «дождевой апокалипсис» — с неба не только лил дождь, но и бил град. Собрали несколько фотографий из социальных сетей — посмотрите, как это было.
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