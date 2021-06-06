На набережной Пряжки установили домик для уток с террасами и садом с подсветкой

В домике, который имитирует человеческое жилище, могут уместиться две утиные семьи. Примечательно, что в окошках и на террасах по ночам горит свет — благодаря солнечным батареям. Домики установлены на понтонах и изготовлены из стали и лиственничной террасной доски.

В Waterfront: Neighbourhood & Community рассказали, что арт-объект создали, чтобы воззвать к душам окружающих, приоткрыв им дверь в сказку, а также обеспечить уток надежными укрытиями для вывода птенцов. Кроме того, авторы хотели вызвать у людей диссонанс — «тут утки лучше живут, чем люди», а также желание преобразовывать свою жизненную среду. Еще одна цель — создать достопримечательность районного масштаба.