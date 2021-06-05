На ПМЭФ сумма всех заключенных сделок составила более 3,8 трлн рублей

Организаторы Петербургского экономического форума (ПМЭФ) подсчитали, сколько было заключено сделок на мероприятии. В общей сложности было подписано более 800 договоров на сумму более 3,8 трлн рублей, передает ТАСС.
«Бизнесмены со всего мира, российские бизнесмены на этом форуме подписали более 800 соглашений. Общая сумма соглашений <…> — 3 трлн 860 млрд рублей», — поделился ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. По его словам, в 2021 году мероприятие посетило около 13 тысяч человек, при этом 3 тысячи из них — иностранцы. Кроме того, он добавил, что в 2019 году было заключено 745 соглашений.
При этом треть от этой суммы пришлась на Ленинградскую область. Так, общая сумма сделок составила 1,32 триллиона рублей. На втором месте находится Краснодарский край (160 млрд рублей), далее — Тульская область (более 150 млрд рублей), Республика Башкортостан (более 120 млрд рублей) и Тверская область ( 91 млрд рублей).
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