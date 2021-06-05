На ПМЭФ сумма всех заключенных сделок составила более 3,8 трлн рублей

«Бизнесмены со всего мира, российские бизнесмены на этом форуме подписали более 800 соглашений. Общая сумма соглашений <…> — 3 трлн 860 млрд рублей», — поделился ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. По его словам, в 2021 году мероприятие посетило около 13 тысяч человек, при этом 3 тысячи из них — иностранцы. Кроме того, он добавил, что в 2019 году было заключено 745 соглашений.