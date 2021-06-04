Фото дня: тюлени (много, много тюленей!) отдыхают на камнях и греются на солнце в Финском заливе

«Провели два авиаучета численности серого тюленя в Финском заливе. Сейчас у серых тюленей линька и большинство животных греется на камнях и отмелях. Все наши коллеги на Балтике в эти дни тоже летают и считают тюленей. Потом все данные, полученные из разных стран, будут объединены — и станет известна общая численность этих животных в Балтийском море в 2021 году. Наши данные еще нужно проанализировать и уточнить, но пока общепринятая численность в 1 000-1 500 серых тюленей в Финском заливе представляется нам излишне оптимистичной. Ну а еще вы можете потренироваться в определении числа тюленей по нашим фото», — сообщили в фонде.

Съемки проводятся через тонированное стекло и на большой скорости. Как говорят сотрудники Фонда балтийской нерпы, авиаучеты численности и определение пространственного распределения животных Финского залива — «важная и интересная работа». Помогают им в этом ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».