Обычный день в Петербурге: робопес гоняется за таксами по стрелке Васильевского острова 🐾

Погоню робопса за таксами заснял журналист телеканала «78» Ренат Хурамшин. Собаки лаяли на лжепса и бегали от него по стрелке Васильевского острова. Сам робот сначала наблюдал за одной собакой, ненадолго переключился на вторую, но в конце концов все же пытался догнать первую.

«Прикольная псина — робопес. Не лает, не кусает, не гадит. Только лапу давать не умеет», — поделился Хурамшин. «Пакетик для использованных батареек прилагается?», «Он сказал тебе: «Ах ты кожаный мешок»?», «Почему-то сразу вспомнила серию «Черного зеркала»», — комментируют петербуржцы.