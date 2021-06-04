Обычный день в Петербурге: робопес гоняется за таксами по стрелке Васильевского острова 🐾

Совершенно обычный день в Петербурге: робопес гоняется за таксами на стрелке Васильевского острова. Не верите? Посмотрите прямо сейчас!
@r_housto
Таксы против робопса.#робопёс #wholetthedogout #таксы♬ Who Let The Dogs Out - Original - The Doggies
Погоню робопса за таксами заснял журналист телеканала «78» Ренат Хурамшин. Собаки лаяли на лжепса и бегали от него по стрелке Васильевского острова. Сам робот сначала наблюдал за одной собакой, ненадолго переключился на вторую, но в конце концов все же пытался догнать первую.
«Прикольная псина — робопес. Не лает, не кусает, не гадит. Только лапу давать не умеет», — поделился Хурамшин. «Пакетик для использованных батареек прилагается?», «Он сказал тебе: «Ах ты кожаный мешок»?», «Почему-то сразу вспомнила серию «Черного зеркала»», — комментируют петербуржцы.
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