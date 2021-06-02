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На дорогах в центре Петербурга пробки. Дворцовый мост перекрыт

Вечером 2 июня на дорогах в центре Петербурга образовались пробки. Дворцовый мост и вовсе перекрыт — по данным сервиса «Яндекс.Пробки», до 23:50.

К 18:30 пробки на дорогах Петербурга оцениваются в 7 баллов. По прогнозу сервиса «Яндекс.Пробки», движение вновь станет свободным ближе к вечеру — к 20:00 ожидается 3 балла.

Движение по Дворцовом мосту перекрыто, по данным «Яндекса» — до 23:50 2 июля. Как пишет «Фонтанка», переправу закрыли для проезда со стороны Васильевского острова к Дворцовой набережной.

Из-за перекрытия на Стрелке Васильевского острова образовался транспортный коллапс. В пробке встали Университетская набережная и Биржевая площадь от Биржевого моста к Дворцовому.

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Напомним, из-за подготовки к празднику выпускников петербургских школ «Алые паруса» в 2021 году ограничит движение в центре Петербурга почти на месяц. Рассказываем обо всех изменениях.

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