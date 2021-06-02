Дизайнеры предложили новую айдентику для Ленинградского зоопарка. А еще стикеры, мерч и даже плейлист

Для сотрудников зоопарка дизайнеры разработали форму двух типов — это цветные футболки и бейджи для тех, кто контактирует с посетителями (кассиры, контролеры, сотрудники кружка юных зоологов) и темные худи для тех, кто ухаживает за животными.

Разработан фирменный мерч, который бы стал дополнительным доходом для зоопарка и помог бы улучшить условия содержания животных. Это экологичные сумки-шоперы и значки (лев-«кица» и альпака, который «сегодня немножко озверел»!). А рекламные баннеры, которые можно было бы развесить по всему Петербург, призывали бы не только к посещению зоопарка, но и людей — беречь планету.

Конечно, обновлена и навигация — карта зоопарка обзавелась указателями и заметными иконками. Также придуман концепт для еды (не только для посетителей) — это «стаканчики для кофе, которые хочется сфотографировать в Instagram», тары для мороженого, а также упаковки для снеков, которыми можно покормить животных.

В новой айдентике есть то, чем можно воспользоваться уже сейчас — это стикеры для Telegram, а также плейлист на «Яндекс.Музыке» и Spotify.

Новый дизайн компания хотела передать зоопарку на безвозмездной основе, если его одобрит город. Однако менять свой фирменный стиль Ленинградский зоопарк не хочет. «Мы хотели сохранить преемственность, потому что понимаем, что Ленинградский зоопарк – легендарное место, очень известное среди жителей города, при этом привнести что-то новое, чтобы зоопарк ассоциировался не только с прошлым, но и стал более современной локацией. Мы готовы бесплатно передать дизайн, но, к сожалению, мы получили комментарий от зоопарка. Они решили, что ребрендинг им не нужен. Тем не менее, мы очень рады, что взялись за этот проект, нам было приятно поработать с такой легендарной площадкой», — рассказал «Петербургскому дневнику» генеральный директор «Логомашины» Роман Горбачев.

Все фотографии: команда дизайнеров «Логомашина».