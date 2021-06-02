Дизайнеры предложили новую айдентику для Ленинградского зоопарка. А еще стикеры, мерч и даже плейлист

Дизайнеры из Петербурга разработали новую айдентику для Ленинградского зоопарка. По их мнению, одному из старейших зоопарков России не хватает новизны. Сейчас он слабо похож на конкурента парка 300-летия или Диво Острова, а многих гостей отталкивают простые вещи — например, неудобный сайт или неприметная потрепанная вывеска.
При разработке нового дизайн-кода Ленинградского зоопарка команда «Логомашины», участники которой почти в полном составе живут в Петербурге, изучили архивах сайта и составили mindmap. Получился большой документ, в котором собраны практически все аспекты — от исследования опыта развития зоопарков в Европе до празднований юбилеев зоопарка. Затем провели опрос среди петербуржцев — большинство (68%) горожан признали, что помнят только то, что на логотипе изображен белый мишка. Всего 11% опрошенных вспомнили, что фирменный цвет зоопарка сейчас зеленый.
«Сейчас Ленинградский зоопарк воспринимается как место, куда родители раз в год могут отвести ребенка. Наша задача — превратить зоопарк в привлекательную точку на карте города, где будет интересно студентам, туристам и даже влюбленным парочкам на свидании. Кроме того, новый брендинг должен разрушить стереотип о зоопарке как тюрьме для животных: в 2021 году в нем находятся только те животные, которые не смогут выжить в диких условиях из-за травм, либо те, кто проживает в зоопарке уже на протяжении нескольких поколений», — приводит vc.ru слова дизайнеров.
В новом логотипе дизайнеры сохранили символ зоопарка и «задизайнили в трендовой 2D графике». В шрифтовой части совместили русский и английский языки: это позволит легко воспринимать название как местным, так и иностранцам. Выбирая новые фирменны цвета, они остановились на палитре ярких оттенков, главным в которой стал насыщенный синий — «традиционный цвет города на Неве». Для усиления образа зоопарка как места, где будет комфортно каждому, был выбран шрифт Nunito с «мягкими» линиями: он «напоминает плюшевую игрушку, которую хочется обнять».
Также для новой айдентики дизайнеры разработали серию иллюстраций с животными, которые обитают в Ленинградском зоопарке — помимо белого медведя это лев, жираф, обезьяна, фламинго, крокодил и альпака. Иллюстрации использовали для того, чтобы задизайнить носители — мерч, наружную рекламу и даже стикеры для Telegram. Кроме того, дизайнеры предложили обновить входную группу — приветственные баннеры расскажут посетителям об истории Ленинградского зоопарка и о возможности взять на попечение одного из его жителей. Придуман и новый дизайн для билетов — индивидуальный для взрослых, студентов и детей.
Для сотрудников зоопарка дизайнеры разработали форму двух типов — это цветные футболки и бейджи для тех, кто контактирует с посетителями (кассиры, контролеры, сотрудники кружка юных зоологов) и темные худи для тех, кто ухаживает за животными.
Разработан фирменный мерч, который бы стал дополнительным доходом для зоопарка и помог бы улучшить условия содержания животных. Это экологичные сумки-шоперы и значки (лев-«кица» и альпака, который «сегодня немножко озверел»!). А рекламные баннеры, которые можно было бы развесить по всему Петербург, призывали бы не только к посещению зоопарка, но и людей — беречь планету.
Конечно, обновлена и навигация — карта зоопарка обзавелась указателями и заметными иконками. Также придуман концепт для еды (не только для посетителей) — это «стаканчики для кофе, которые хочется сфотографировать в Instagram», тары для мороженого, а также упаковки для снеков, которыми можно покормить животных.
В новой айдентике есть то, чем можно воспользоваться уже сейчас — это стикеры для Telegram, а также плейлист на «Яндекс.Музыке» и Spotify.
Новый дизайн компания хотела передать зоопарку на безвозмездной основе, если его одобрит город. Однако менять свой фирменный стиль Ленинградский зоопарк не хочет. «Мы хотели сохранить преемственность, потому что понимаем, что Ленинградский зоопарк – легендарное место, очень известное среди жителей города, при этом привнести что-то новое, чтобы зоопарк ассоциировался не только с прошлым, но и стал более современной локацией. Мы готовы бесплатно передать дизайн, но, к сожалению, мы получили комментарий от зоопарка. Они решили, что ребрендинг им не нужен. Тем не менее, мы очень рады, что взялись за этот проект, нам было приятно поработать с такой легендарной площадкой», — рассказал «Петербургскому дневнику» генеральный директор «Логомашины» Роман Горбачев.
Все фотографии: команда дизайнеров «Логомашина».
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