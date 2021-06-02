Агрегаторы такси в Петербурге начали передавать данные о поездках в систему «Безопасный город»

Агрегаторы такси начали в тестовом режиме передавать данные в региональную навигационно-информационную систему в составе государственной информационной системы «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Это позволит получать информацию о выполненном заказе и проверять, есть ли у таксистов действующее разрешение, а также соблюдают ли они скоростной режим.

Помимо прочего, в систему «Безопасный город» будут передавать информацию о местоположении транспорта, который получает заказы на перевозку, о статусе такси — «свободен и принимает заказы», «занят без пассажира», «занят с пассажиром», а также номер государственного регистрационного знака машины.

«Безопасный город» — это целый комплекс различных информационных систем, инфраструктурных и технологических решений, которые обеспечивают безопасность Петербурга и его жителей. Базовой телекоммуникационной инфраструктурой является Единая мультисервисная телекоммуникационная сеть, которая обеспечивает функционирование системы в целом и создает единое защищенное информационное пространство для всех пользователей.

Элементами «Безопасного города» являются городская система видеонаблюдения, система экстренных вызовов 112, центр обработки вызовов 004, комплексная система обеспечения мониторинга безопасности социальных объектов и ряд других систем.

«"Безопасный город" — живая система, которая масштабируется в зависимости от поставленных задач. Например, с помощью городских видеокамер не только контролируется безопасность и криминогенная обстановка и раскрываются преступления. С помощью камер контролируется своевременность уборки территорий, вывоз бытовых отходов, неправомерная парковкой автотранспорта и т.д. А системы мониторинга безопасности объектов, установленные на всех социальных объектах, помогают следить за безопасностью в городских школах и поликлиниках», — объясняют в Комитете по информатизации и связи.