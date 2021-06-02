Из Петербурга до «Острова фортов» в Кронштадте запустили ежедневный водный маршрут

«Метеор» обслуживает компания «Нева Тревел». По словам ее директора Юрия Набатова, ежедневно выполняется по четыре рейса в обе стороны. Начало маршрута — причал «Сенатская пристань». Затем метеоры заходят за пассажирами на пристань Дворцовой набережной, откуда напрямую отправляются в Кронштадт — к причалу у форта Петр Первый, находящемуся на территории кластера «Остров фортов».

Пассажиры, которые хотят попасть непосредственно в центр Кронштадта, смогут проследовать до конечной точки маршрута — Зимней пристани. Билет туда-обратно обойдется в 2 200 рублей, но уже этим летом планируется снижение стоимости до 1 650 рублей.

Как пишет «Фонтанка», также будет организован экскурсионно-прогулочный маршрут «Форты Кронштадта», куда будут отправления до 7 раз в день от причала парка «Остров фортов».

Напомним, в мае 2021 года в Петербурге был запущен еще один новый регулярный водный маршрут. «Метеор» за полтора часа домчит от Университетской набережной до крепости Орешек в Шлиссельбурге, цель маршрута — объединить город и область.