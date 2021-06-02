30 кошек на передержке в Петербурге — фейк или правда? Оказалось, все реально, только их 38 — и у всех скоро будет дом

Со знакомой Пингарева по имени Нина связалась «Бумага». Девушка показала, что действительно живет с кошками — только их не 30, а 38. Нина и ее молодой человек не хотят раскрывать свой адрес и свои фамилии, так как поселили кошек в квартире родителей, которые скоро должны вернуться, а также боятся соседей, которые не в курсе ситуации. Они живут в двухкомнатной квартире на Васильевском острове, кошки заперты в одной из комнат площадью около 18 квадратных метров — иначе «они бы уничтожили квартиру».

«Они полностью убили комнату. Разорвали всю мебель. Даже сделали в деревянном шкафу дырку, точа когти. Диван распотрошен. Так как коты не кастрированы, они еще метить всё начали. Мы поначалу затирали это, а потом уже перестали, так как это невозможно: ты только затер, а он уже в другом месте пометил. Запах в квартире присутствует, но мы уже отпустили эту ситуацию. Теперь боремся с тем, чтобы на лестничной клетке запаха не было», — поделилась девушка.

Молодых людей действительно попросили «буквально на пару дней» приютить кошек — люди, которые обратились к ним, собирают хвостатых с улицы. Им необходимо было найти и снять загородный дом, чтобы разместить кошек там — поэтому и потребовалась передержка. «У нас своих шесть кошек — любим их очень сильно. Так что согласились. К нам приехала «газель», в которой эти кошки какое-то время жили, и мы их взяли. В итоге все закончилось тем, что уже две недели эти кошки живут у нас. Сейчас пересчитали — их 38», — рассказала Нина.