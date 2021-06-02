30 кошек на передержке в Петербурге — фейк или правда? Оказалось, все реально, только их 38 — и у всех скоро будет дом

В минувший понедельник петербуржец Павел Пингарев рассказал историю «друга своей знакомой» по имени Александр, который взял на передержку 30 кошек. Они должны были пробыть с ним всего пару дней, которые растянулись на две недели — и с просьбой о помощи Павел обратился к горожанам. Позже он признался, что история — фейк для сбора денег, и попросил прощения. Что же это на самом деле? Оказывается, все-таки правда — только кошек на самом деле не 30, а 38.
Со знакомой Пингарева по имени Нина связалась «Бумага». Девушка показала, что действительно живет с кошками — только их не 30, а 38. Нина и ее молодой человек не хотят раскрывать свой адрес и свои фамилии, так как поселили кошек в квартире родителей, которые скоро должны вернуться, а также боятся соседей, которые не в курсе ситуации. Они живут в двухкомнатной квартире на Васильевском острове, кошки заперты в одной из комнат площадью около 18 квадратных метров — иначе «они бы уничтожили квартиру».
«Они полностью убили комнату. Разорвали всю мебель. Даже сделали в деревянном шкафу дырку, точа когти. Диван распотрошен. Так как коты не кастрированы, они еще метить всё начали. Мы поначалу затирали это, а потом уже перестали, так как это невозможно: ты только затер, а он уже в другом месте пометил. Запах в квартире присутствует, но мы уже отпустили эту ситуацию. Теперь боремся с тем, чтобы на лестничной клетке запаха не было», — поделилась девушка.
Молодых людей действительно попросили «буквально на пару дней» приютить кошек — люди, которые обратились к ним, собирают хвостатых с улицы. Им необходимо было найти и снять загородный дом, чтобы разместить кошек там — поэтому и потребовалась передержка. «У нас своих шесть кошек — любим их очень сильно. Так что согласились. К нам приехала «газель», в которой эти кошки какое-то время жили, и мы их взяли. В итоге все закончилось тем, что уже две недели эти кошки живут у нас. Сейчас пересчитали — их 38», — рассказала Нина.
По словам девушки, хозяева кошек действительно не выходили на связь все это время, но потом все же позвонили — и заявили, что «у них ничего не получается, что планы поменялись и что они передумали снимать этот дом». Молодым людям, согласившимся на передержку, предложили прислать за кошками «газель», но предупредили, что животных «просто в лес вывезут, так как нет возможности их дальше содержать». Поэтому пара оставила кошек у себя.
«Ситуация дурацкая. Но мы решили, что нельзя этих котов выбрасывать на улицу или в лес, как хозяева предлагают. Потому что там эти кошки точно умрут, они же домашние: не найдут себе ни еды, ни воды. Они испугаются на улице, забьются куда-то и будут сидеть. Или их машина собьет», — объясняет Нина.
Сейчас молодые люди с 38 кошками на руках уже договорилась с приютами, которые должны забрать кошек. «У нас есть надежда, что мы найдем кошкам дом. Они реально благодарны, понимают всё. Заходишь в комнату — и они с тебя не слезают: на спину, на руки лезут. Обниматься-целоваться идут. Они такие живые… Я не говорю, что к ним как к равным нужно относиться. Но нужно уважать чужую жизнь, как минимум», — поделилась Нина.
По словам Нины, Павел Пингарев, первым рассказавший эту историю — их знакомый. Он хотел пригласить телевидение, «быть действующим лицом, давать интервью», однако в целях сохранения анонимности девушка отказалась. «Я отказалась, потому что адрес называть надо, квартиру узнают, соседи узнают нас в лица. Я объяснила, что мы просто таким образом закопаем этих кошек и нам придется в этот же день переехать. Паша тогда стал говорить, что расскажет всем, что это фейк, что мы вымогаем деньги. Мы же ни у кого ни одной копейки не спросили, ни у кого ничего не просили. Какой нам смысл создавать фейк? Мы с ним поссорились, и я его послала, если честно, на три буквы. И вот это его месть, видимо», — объясняет она.
«Что меня побудило написать этот пост — вчера вечером я посидел, подумал и решил, что что-то мне здесь совсем не нравится. И тут мне звонит эта знакомая. Говорит, что ей позвонили из одного места, будет такое-то и такое-то. Спросила, как собрать деньги. Тут у меня случился стоп. Я понял, что эта история просто про деньги. Слава богу, я никаких сборов не объявлял. Я с ними поругался и сказал: идите вы куда подальше, я публикую пост, а вы разбирайтесь, есть у вас коты или нет. Скорее всего, у вас их просто нет. Меня огорчило, что люди попросили о помощи. Я постарался им эту помощь оказать. И люди на другом конце откликнулись. Но если я оказываю помощь, почему мне не дают телефон? Почему речь пошла о сборе денег? Мне все это не понравилось. Потому что, кроме фотографий, у меня ничего не было. Я был на грани нервного срыва и сказал: все, дальше без меня, я просто отменяю своим следующим постом свой предыдущий пост», — объяснит свои действия сам Павел.
Фотографии: Павел Пингарёв, Петроградская диаспора
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