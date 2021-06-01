Петербург вошел в десятку городов, которые внесли наибольший вклад в экономику России

Топ-10 городов, внесших наибольший вклад в экономику России, составили специалисты Центра городской экономики КБ Стрелка, результаты исследования есть в распоряжении редакции «Собака.ru». Они подсчитали подсчитали валовой городской продукт (ВГП) для всех городов России, оценили их вклад экономику России в 2018 году. Также эксперты представили динамику вклада городов в национальную экономику за период с 2011 по 2018 год.

Наибольший вклад в экономику России после Москвы и Петербурга (первое и второе место соответственно) вносят Сургут, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Самара, Нижний Новгород, Уфа и Краснодар. Сургут — единственный город из списка, где проживает менее миллиона человек. Своим попаданием в десятку он обязан неофициальному статусу нефтяной столицы России — на территории города размещаются добывающие мощности и управленческий аппарат крупнейших нефтяных компаний России. На десять крупнейших городских экономик в 2018 году суммарно пришелся 31% национального ВВП России.

В общей сложности в 2018 году в городах формировалось 78% валового продукта России — 81,6 триллиона рублей. Города вносят вклад в экономику страны, прежде всего, за счет таких отраслей экономики, как обрабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля, транспорт и связь. Несмотря на рост доли городского населения, вклад городов в экономику на протяжении почти 10 лет оставался почти неизменным. Это объясняется активным развитием сельского хозяйства и запуском новых проектов в сфере добывающей промышленности, которые располагаются преимущественно вне городов.

«Валовой городской продукт (ВГП) — это показатель, с помощью которого можно оценить развитие экономики города и ее производительность. Для Центра городской экономики это уже не первая работа с этим показателем — ранее мы исследовали ВГП российских городов-миллионников. По итогам новых расчетов мы получили уникальные данные о ВГП всех городов страны. Эта оценка позволит сделать выводы о факторах, влияющих на производительность городских экономик, а также поможет разрабатывать эффективные стратегии социально-экономического развития городов России», — отметила руководитель Центра городской экономики КБ Стрелка Елена Короткова.