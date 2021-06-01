На время ПМЭФ в Петербурге создадут резерв коек для заболевших COVID-19

«Мы создаем дополнительные места в стационарах. Но делаем это потому, что нам необходим резерв коек для Петербургского международного экономического форума. Если вирус обнаружится у кого-то из участников, он будет немедленно направлен в стационар», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе еженедельного радиообращения.

По словам губернатора, ПМЭФ-2021 будет крупнейшим очным мероприятием в мире с начала пандемии — ведь «никто в мире с начала пандемии очных мероприятий такого масштаба не проводил». При этом власти установили лимит по числу участников — с учетом эпидемической ситуации он составит 5 тысяч человек. Форум, отметил Беглов, очень важен для имиджа Петербурга, для возрождения туризма и для восстановительного роста экономики.

«Число участников форума не превысит 5 тысяч. Большую часть времени делегаты будут находиться на изолированной площадке «Экспофорума». Все до единого гости и участники форума пройдут тестирование на коронавирус: сначала по прибытии в Петербург, затем перед каждым мероприятием. Внутри «Экспофорума», а также в гостиницах и в пунктах прибытия организованы дистанционное измерение температуры и визуальный контроль. Практически весь персонал форума прошел вакцинацию, защитив себя и всех окружающих», — рассказал Беглов.

Со 2 по 5 июня в «Экспофоруме» пройдет Петербургский международный экономический форум, на который съедутся известные политики, бизнесмены и блогеры. Рассказываем об основной повестке форума и о том, как мероприятие отразится на жизни горожан.