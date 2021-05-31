Об истории Александра и 30 кошек рассказал его знакомый Павел Пингарев. В сообществе в Facebook мужчина взывает к «коллективному разуму» жителей Петроградской стороны и просит о помощи. «Молодой человек, друг моей знакомой, поверил людям, которые уговорили его на пару дней передержать 30 (!) кошек, пока они переедут за город и всех заберут. Ну, он их и взял к себе домой. Прошло две недели, а телефон «хозяев» отключен. И прекрасный Саша, владелец этого неожиданного добра, сидит дома, кормит все это и с ужасом ждет возвращения родителей в среду... Я не знаю, что делать, честно. Может быть, в результате обсуждения, мы с вами что-нибудь придумаем?» — поделился Павел.

«История мутная, конечно. Но она еще раз доказывает, что необходим закон о регистрации и взимании налогов за содержание животных — тогда содержать 30 кошек смогут только состоятельные люди, проживающие в собственном доме», «Может, попытаться найти этих знакомых — через полицию или активистов? Кошек они, конечно, обратно не возьмут, но хоть ответственность понесут за мошенничество…», «Какая странная и страшная история. Непонятно, как у Сашиных знакомых завелось 30 кошек, почему вдруг они захотели от них разом избавиться, почему их нельзя найти», — комментируют петербуржцы.

Другие удивляются, но не теряют чувства юмора — даже предлагают продать идею для сценария Disney. «Я продал сценарий Диснею для мультика, как переведут денежки…», «Ужас какой! Может, Пиотровскому (Генеральный директор Государственного Эрмитажа, — прим. ред.) скинуть? Вдруг возьмет?», «Сюр какой-то Петроградский», «А ведь этих котов еще как-то зовут», «Похоже, что это пост года!», «Это очень грустная и одновременно смешная (не для Саши) ситуация... Надеюсь, все разрешится», — пишут в комментариях под постом.

«Собака.ru» связалась с Павлом, чтобы узнать подробности ситуации. По его словам, с Александром они должны были созвониться, но тот не выходит на связь с вечера воскресенья. Редакция следит за развитием событий. Новость будет обновляться.