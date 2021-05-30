Видео дня: руферы забрались на Кунсткамеру и зажгли фаеры

Руферы залезли на башню здания Кунсткамеры на Университетской набережной и зажгли фаеры. Очевидцы поделились видео с изданием 78.ru.
Не пытайтесь повторить увиденное. Опасно для жизни!
В ролике молодые люди стоят на алмиллярной сфере, расположенной на башне Кунсткамеры. Этот элемент выполнен в виде астрономического прибора для определения небесных координат светил.
Посмотрите также, как в 2020 году петербургские руферы забрались на главную новогоднюю ель на Дворцовой площади. Они записали поздравительное видео и опубликовали его в Instagram вечером 31 декабря.
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